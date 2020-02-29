ما الذي يمكنك فعله الآن لتجنب القاتل رقم واحد في أمريكا؟

ملاحظة المحرر: الدكتور توم فريدن هو المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمفوض السابق لوزارة الصحة في مدينة نيويورك. يشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ "Resolve to Save Lives"، وهي مبادرة عالمية غير ربحية تمولها مؤسسة بلومبرج للأعمال الخيرية، ومبادرة تشان زوكربيرغ، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وجزء من "Vital strategies" غير الربحية.

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أثناء نشأتي، شاهدت والدي، أخصائي أمراض القلب الذي يحظى باحترام كبير، يقرأ المجلات الطبية كل مساء، ويجيب على المكالمات الهاتفية الطارئة في منتصف الليالي، ويهرع إلى المستشفى بعد ساعات من العمل عدة مرات في الأسبوع. لم أكن أعرف ذلك بعد، ولكن هذه السنوات كانت ذروة وباء أمراض القلب في الولايات المتحدة.

كان مرض القلب والأوعية الدموية، ولا يزال، القاتل رقم واحد. إنه مصدر رئيسي لتكاليف الرعاية الصحية لدينا، ويسبب العجز والخسارة الاقتصادية ذات الصلة. في ذروته، خلال الستينات، من بين الأشخاص الذين فوق سن 35، توفي واحد من كل 100 بأمراض القلب كل عام - وهو معدل يزيد بأكثر من الثلثين عما هو عليه اليوم.

أدى الانخفاض في أمراض القلب والأوعية الدموية إلى الحيلولة دون وقوع عشرات الملايين من الوفيات وحقق بشكل مذهل لثلاثة أرباع الزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة حتى عام 2010.

لماذا انخفض مرض القلب بسرعة كبيرة لمدة نصف قرن؟ لماذا توقف هذا الانخفاض؟ والأهم من ذلك، ماذا يمكننا أن نفعل لتقليله أكثر؟ (من الواضح أنه من الممكن إحراز المزيد من التقدم - فمعدل الوفيات بأمراض القلب في الولايات المتحدة أعلى بحوالي 20٪ من مثيله في البلدان مرتفعة الدخل، وأعلى بنسبة 75٪ من المعدل في فرنسا).

أفضل تقدير هو أن حوالي نصف الانخفاض في أمراض القلب والأوعية الدموية جاء من تدخلات الصحة العامة التي قللت التدخين والكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى، والنصف الآخر من الرعاية الطبية المحسنة، ولا سيما علاج أفضل لارتفاع ضغط الدم والرعاية الأكثر فعالية للأشخاص أثناء وبعد النوبة القلبية.

لماذا تباطأ انخفاض معدل الوفيات بأمراض القلب. الأسباب المحتملة هي زيادة السمنة وعدم إحراز مزيد من التقدم في خفض ضغط الدم والكوليسترول وتناول الصوديوم.

هناك خلاصة - أو في الواقع ثلاثة منهم - واحدة لكل واحد منا، أطباءنا والحكومة.

ما الذي تستطيع فعله؟

كلنا بحاجة لمعرفة والتحكم في ضغط الدم لدينا - كلما كان منخفضا كان ذلك أفضل، وصولا إلى 120/80. بالنسبة للكثيرين منا - بمن فيهم أنا - هذا يعني الدواء كل يوم لبقية حياتنا. الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يجب أن يتناولوا الستاتين. الآخرون المعرضون للخطر ينصح قيامهم بذلك، على الرغم من وجود آراء متباينة حول الفائدة المحتملة على نطاق واسع للأدوية التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

لا ينبغي لأحد أن يدخن السجائر أو يستنشق دخان الآخرين.

نحتاج إلى المشي أكثر - الدرج، في الخارج، من وإلى العمل أو المدرسة، بشكل أساسي في أي مكان نستمتع بالمشي أو يمكننا المشي فيه بشكل مريح.

نحن بحاجة إلى العثور على طعام صحي نحبه - الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات والأسماك – وأكل المزيد منه. ويجب أن نستهلك كميات أقل من الملح، وعندما نستخدم الملح، نستخدم الملح قليل الصوديوم وصلصة الصويا منخفضة الصوديوم (باستثناء الأشخاص الذين يتناولون نظاما مقيدا بالبوتاسيوم).

ما الذي يمكن أن يفعله طبيبك؟

يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى قياس ضغط الدم لدى كل شخص بالغ، ووضع كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم على الأدوية الفعالة، وتتبع حالة المريض حتى يتم التحكم في ضغط الدم. يجب أن ينصحوا جميع مستخدمي التبغ بالإقلاع عن التدخين ومساعدتهم على القيام بذلك بالأدوية والمشورة، وأن يصبحوا من دعاة مكافحة التبغ. ولا ينبغي عليهم تقديم المشورة فحسب، بل يجب عليهم اتباع نظام غذائي صحي وممارسة نشاط بدني منتظم.

ما الذي يمكن للحكومات القيام به؟

يجب على الحكومات تحفيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية لتحسين معدلات ضغط الدم ومراقبة الكوليسترول. إن التحكم في ضغط الدم يمكن أن ينقذ أرواح أكثر من أي تدخل طبي آخر بين البالغين، لكن مع أكثر من 3 تريليون دولار في السنة، فإن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة يفعل ذلك بشكل صحيح فقط حوالي نصف الوقت.

يجب عليهم أيضا رفع الضرائب المفروضة على التبغ (أفضل طريقة لمنع الناس من التدخين)؛ ضمان الأماكن العامة الخالية من التدخين وأماكن العمل؛ جعل صورة التبغ تتسق مع الواقع - ليست براقة ، لكن معوقة وتشوّه؛ مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، وتنفيذ سياسات جديدة لمكافحة التبغ بما في ذلك تلك التي تعارض استخدام السجائر الإلكترونية من قبل الأطفال.

وتحتاج الحكومات إلى إتاحة طعام صحي بسهولة وبأسعار معقولة والتأكد من أن الطعام الصحي فقط يتم تقديمه أو بيعه أو دعمه من قبل الحكومة أو في الممتلكات الحكومية.

هذه الوفيات يمكن تجنبها

هذه ليست المسببات الوحيدة لأمراض القلب. الإجهاد، التعرض للرصاص، التلوث، الكحول، الاكتئاب، النوم غير الكافي، صدمة الطفولة، السمنة والمزيد كلها تساهم أيضا، على الرغم من أن الأهمية النسبية لهذه العوامل وتفاعلاتها غير معروفة بشكل نهائي. ولكن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من العمل الآن على العوامل الرئيسية التي يمكننا تغييرها لمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية - الإقلاع عن التدخين، والأكل الصحي والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

كل عام، يقتل مرض القلب والأوعية الدموية أكثر من نصف مليون أمريكي ويعطل ملايين آخرين. تكاليف الرعاية الصحية لعلاج أمراض القلب والسكتة الدماغية فلكية، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن العجز والموت المبكر أعلى. معظم هذه الوفيات، والتكاليف، يمكن تجنبها. كلنا - عائلاتنا وجيراننا وأصدقاؤنا وأطباؤنا وحكومتنا - سوف نستفيد إذا اتخذنا هذه الخطوات البسيطة لحياة أطول وأكثر صحة.