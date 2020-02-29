إيران تتصدر عدد الوفيات بفيروس كورونا خارج الصين.. إليكم الأرقام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتصدر إيران قائمة الدول التي شهدت حالات وفاة بين مواطنيها بسبب فيروس كورونا الجديد الذي يطلق عليه اسم "كوفيد- 19"، في الوقت الذي تستمر فيه حصيلة الوفيات العالمية بسبب الفيروس بالارتفاع.

ووفقا لآخر التقارير، فإن عدد الوفيات في إيران بلغ 34 وفاة تلتها إيطاليا بـ21 وفاة وكوريا الجنوبية بـ16 وفاة واليابان بـ10 وفيات تلتها فرنسا وهونغ كونغ بوفاتين لكل منهما وأخيرا الفلبين وتايوان بعد تسجيل حالة وفاة واحدة في كل منها.

وحذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري، فيما يعتزم الجيش القيام بعمليات تعقيم لمناطق في 3 محافظات.

وتابع نمكي وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "لا يعني هذا الكلام إثارة الرعب لدى المواطنين أو أن نخسر أنفسنا، بل سنسيطر على هذه الذروة"، داعيًا إلى الامتناع أو التقليل قدر الإمكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس إلى 2922 وفاة منها 2835 في الصين بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، وفقا لمفوضية الصحة الصينية، حتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.