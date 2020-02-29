قطر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل شاو إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يعرف باسم "كوفيد- 19" لمواطن يبلغ من العمر 36 عاما عاد من إيران مؤخرا.

وأوضحت الوزارة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن المصاب عاد للبلاد "ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس، مشيرة إلى أنه قد تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

وأضافت الوزارة: "هذا الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول"، مؤكدة أنها "بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد".

وأكدت الصحة القطرية وفقا للوكالة "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، داعية كافة أفراد المجتمع لتوخي الحذر وتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى بما في ذلك غسل اليدين باستمرار أو استخدام المطهرات اليدوية، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، والإبقاء على مسافة مناسبة من الأشخاص الآخرين، واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال ثم التخلص منها على نحو مناسب في حاوية مغلقة".