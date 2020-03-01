قطر تسجل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من إيران

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في البلاد.

وأكدت الوزارة أن الحالتين لمواطنين قطريين أُجليا من إيران في 27 فبراير/شباط، وأُدخلا الحجر الصحي، وبذلك يصل عدد المصابين إلى 3.

وكانت قد أعلنت الدوحة عن تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها، السبت، لمواطن يبلغ 36 عاما قادما من إيران وكان من ضمن المواطنين الذين أجلتهم الدوحة من إيران الخميس.

وأكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع CNN أن بلاده مستعدة للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بالفيروس في الكويت إلى 46، بعد الإعلان عن تسجيل حالة جديدة لشخص قادم من إيران، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في البلاد، الأحد، والتي أشارت إلى أن حالته مستقرة.