الصين تسجل أقل معدل يومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

بكين، الصين (CNN)-- ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين مسجلًا 42 حالة وفاة جديدة وهو أقل معدل يومي، منذ بدء انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019، وفقًا للجنة الوطنية الصحية في الصين.

ووصلت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2912 حالة وفاة، فيما تم الإبلاغ عن 129 حالة وفاة خارج الصين مما يرفع عدد الوفيات عالميًا بسبب المرض إلى 3041 حالة وفاة.

وأبلغت إيران عن 54 حالة وفاة جديدة، فيما أبلغت إيطاليا عن 34 حالة وفاة، وسجلت كوريا الجنوبية 20 حالة وفاة، بينما سجلت اليابان 12 حالة وفاة، أما هونغ كونغ وفرنسا فقد سجلا حالتي وفاة لكل منهما، وأبلغت كل من الفلبين وتايوان وأستراليا وتايلاند والولايات المتحدة عن وفاة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وزادت الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الصين بنحو 202 حالة، من بين هذه الحالات 193 حالة في مقاطعة هوبي، مما يعني أنه طبقًا للهيئة الوطنية للصحة فقد تم الإبلاغ عن 9 حالات جديدة في بقية الصين القارية خارج هوبي.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين نحو 80 ألف و26 حالة، مما يرفع إجمالي أعداد المصابين في العالم إلى 88 ألف و 443 حالة إصابة.

وأضافت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن أكثر من 44 ألف و400 مريض شفوا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.