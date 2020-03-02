منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حطت طائرة إماراتية محملة بمساعدات طبية لإيران، الإثنين، في مطار الإمام الخميني في العاصمة، طهران، وذلك في أول شحنة مساعدات تُرسل عبر الطائرة من منظمة الصحة العالمية إلى إيران في ظل تفشي فيروس كورونا.

وحملت الطائرة الإماراتية 8 أطنان من الأدوية ومعدات الفحص، لمساعدة إيران بمكافحة كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "8 أطنان من معدات الفحص المتعلق بفيروس كورونا لإجراء الفحوصات لـ100 ألف شخص بالإضافة إلى المعدات الضرورية اُرسلت من قبل منظمة الصحة العالمية إلى إيران عبر طائرة عسكرية أقلعت من دبي، وأرسلت المنظمة 6 فرق من مختصي الأوبئة والفيزيائيين والمتخصصين بالفحوص المخبرية".

ووصل أيضا ممثلون عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى إيران لدراسة طريقة تعامل السلطات في طهران مع الفيروس.

من جانبه، وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الشكر لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الدعم الذي قدمته الإمارات لإيران.