الأردن يعلن تسجيل أول حالة كورونا قادمة من إيطاليا.. فما التفاصيل؟

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية الاثنين، عن تسجيل أول إصابة فيروس كورونا لشاب أردني ثلاثيني ظهرت عليه أعراض المرض بعد مرور 16 يوما من عودته من رحلة إلى إيطاليا، فيما فرضت وزارة الصحة عليه الحجر الصحي وعلى عائلته وأطفاله لإجراء الفحوصات المخبرية.

وجاء إعلان الحكومة في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة الاردني سعد جابر في دار رئاسة الوزراء، قائلا إن وصول مرض كورونا إلى البلاد كان مسألة وقت، فيما دعا الأردنيين إلى تجنب التجمعات والتقبيل مبينا أنه في حال تسجيل 20 إصابة سيصار إلى إعلان تعطيل المدارس ومنع التجمعات كليا.

وقال جابر ردا على سؤال لموقع سي إن إن بالعربية حول المدة الزمنية التي فصلت بين ظهور الاصابة ووصول المصاب إلى الاراضي الاردنية، إنه وصل إلى المملكة في 15 شباط/فبراير المنصرم، وقبل تعميم الاجراءات الاحترازية بالحجر الصحي في المعابر، فيما بين أن الاصابة ليست شرطا لكن احتماليتها مرتفعة.

وأضاف وزير الصحة الأردني: "كان هناك أعداد من الأردنيين في إيطاليا عندما بدأ المرض ينتشر هناك، وطلبنا من القادمين أن يتعهدوا بالبقاء في المنزل.. الأعداد كبيرة جدا كانت وأكثر من قدرتنا في الحجر الصحي ولم يكن انتشار المرض كما هو الآن في إيطاليا أو أوروبا، لذلك الآن أخذنا تعهدا منهم بالبقاء في المنزل والمتابعة الوبائية مع وزارة الصحة".

أما عن تتبع الحالات من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة، قال الوزير إنه من الصعب جدا تتبع هذه الحالات التي بالضرورة كانت قد اختلطت بمئات الأشخاص، مؤكدا أن هناك متابعة لأي مراجعات، وأضاف قائلا: "هذه ترتبط بنظرية الدومينو وحالات العدوى متوقعة لكن للان الأمور جيدة على الأغلب أن المصاب لم يكن لديه المرض في مرحلة العدوى عند قدومه من إيطاليا".

وبين الوزير الاردني أن المصاب راجع مستشفى حمزة الحكومي بالأمس، طوعا، بصحبة زميله في السفر حيث اشتكيا من أعراض مشابهة لأعراض مرض الكورونا وأظهرت الفحوصات إصابة أحدهما فقط، وتم الحجر على عائلة المصاب وأطفاله لإجراء الفحوصات والتقصي الوبائي لكل المخالطين له من المقربين وتعقيم منزلهم، كما أنهم سيبقون تحت الحجر الصحي على الاقل 14 يوما حتى في حال عدم ثبوت إصابتهم بالمرض.

وعن استمرار عقد بطولات رياضية في المملكة، من بينها استضافة بطولة آسيا للملاكمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ووجود الوفود المشاركة في البلاد والاجراءات المتوقع اتخاذها، قال جابر إن البطولة تم تحويلها من الصين إلى الاردن قبل شهر من الآن، وأن اللجنة المنظمة كلفت الاردن بإقامة البطولة مبينا أن الوفود حضرت قبل شهر، وتم وضعهم جميعا في العزل الصحي وإخضاعهم للفحوصات، وأن الوفود جاءت قبل إجراءات الفحص منوها إلى أن الجماهير منعت من الحضور".

وفيما يتعلق بالخطة الاحترازية للمدارس، قال الوزير إن الفريق الوطني للأوبئة قرر أن يعتمد20 إصابة في حال تسجيلها لتعطيل المدارس والتجمعات العامة.

وخصصت الحكومة الأردنية أكثر من منطقة عازلة للحجر الصحي للمصابين أو المشتبه بإصابتهم في مستشفيين حكوميين وفي أحد الفنادق المستأجرة، واتخذت إجراءات مشددة من بينها فحوصات عبر الماسحات الحرارية على المعابر وإجراءات الحجر الصحي الاحترازي ومنع دخول مسافرين من الدول التي ينتشر فيها المرض ووقف العديد من الرحلات لدول في الشرق الأوسط .

وأكد وزير الصحة، أن هناك اجتماعا عقد مع المنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الكورونا في حال وصوله إلى مخيمات اللاجئين السوريين في المملكة