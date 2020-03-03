معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

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طهران، إيران (CNN)-- قال نائب وزير الصحة الإيراني في التليفزيون الرسمي، الثلاثاء، إن أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، ارتفعت لتصل إلى 77 حالة وفاة.

وأضاف نائب وزير الصحة الإيراني أن أعداد الإصابات المؤكدة بالمرض وصلت إلى 2336 حالة إصابة إيجابية.

وكانت السلطات الإيرانية، علقت صلاة الجمعة، كما أوقفت الدراسة في المدارس والجامعات، وألغت جميع الأحداث الرياضية والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأصيب بفيروس كورونا الذي تفشى في جميع مدن إيران، بحسب مسؤولين إيرانيين، عدد من المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم.

وسجلت دول الإمارات والعراق والكويت والسعودية، إصابات بفيروس كورونا الجديد لحالات قادمة من إيران، في الوقت الذي فرضت فيه تلك الدول إجراءات استثنائية وقيود على التنقل مع إيران، على خلفية تفشي المرض، وللحد من انتشاره.

وبدأ تفشي المرض في مدينة قم الإيرانية، قبل عدة أسابيع، فيما ظهر المرض في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وسجلت الصين، الثلاثاء، أقل معدل للإصابات الجديدة بالمرض منذ تفشيه، مما يعني نجاح الإجراءات الطبية في الصين في تحجيم انتشار المرض.

وتحتل إيران المركز الثاني عالميًا بعد الصين في عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.