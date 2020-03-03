من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الكويت، الثلاثاء، عن فرض شرط جديد على القادمين من بعض الدول الآسيوية والأفريقية، عبر إلزامهم بإحضار فحص طبي يؤكد خلوهم من فيروس كورونا.

وقالت هيئة الطيران المدني الكويتية إنها ألزمت "الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان بإحضار شهادة فحص طبي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل دخولهم البلاد".

وكانت قد سجلت الكويت في آخر إحصائية، 56 حالة مصابة بكورونا دون الإعلان عن حالات وفاة جراء هذا المرض في البلاد.

وسجلت الفلبين 3 حالات مصابة وحالة وفاة واحدة مقابل 6 حالات في الهند وحالتين في مصر وحالة في سريلانكا و13 حالة في لبنان، في حين لم تعلن كل من تركيا وسوريا وبنغلاديش عن تسجيل إصابات حتى 3 مارس/أذار من عام 2020.

يذكر أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس حول العالم وصل إلى 91940 حالة وسجلت الدول 3129 وفاة جراء هذا الفيروس.