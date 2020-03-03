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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، الثلاثاء، عن تقديم "إجازة الربيع" والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وجاء في القرار الذي نشرته وام: "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".

وكانت قد أعلنت الإمارات في وقت سابق الثلاثاء، عن تسجل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 27 حالة أعلن عن شفاء 5 منها.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إلى أن المصابين الذين أعلن عنهم مؤخرا يحملون جنسيات روسيا (شخصان) وإيطاليا (شخصان) وألمانيا (شخص) وكولومبيا (شخص).

وذكرت الوزارة أن اكتشاف الحالات تم عبر فحص المخالطين للإصابتين المعلن عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات.