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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين على أراضيها مؤقتا، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأماكن المقدسة التي تشهد تدفقا للحشود البشرية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن هذا القرار يأتي امتدادا لإيقاف العمرة للقادمين من خارج المملكة وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للمسافرين من الدول التي تفشى فيها الفيروس ومنع دخول السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالبطاقة الوطنية.

وأشار المصدر إلى أن قرار إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقت، وستتم مراجعته بشكل مستمر وتعليق العمل به عند انتفاء الأسباب التي دعت لاتخاذه.

وأكد المصدر في الداخلية السعودية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع وصوله إلى "الحرمين الشريفين اللذان يشدهان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية ما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى"، وفقا لتصريحات المسؤول.

وكانت قد قررت السعودية، الخميس، إيقاف منح تأشيرات العمرة للراغبين بأداء هذه المناسك أو زيارة المسجد النبوي من خارج المملكة، كما قررت تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية من الدول التي تفشى بها المرض.

يذكر أن المملكة أعلنت، الإثنين، عن تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، وهي الحالة الوحيدة في السعودية حتى 4 مارس/أذار من عام 2020.