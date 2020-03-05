غسل اليدين لمنع الإصابة بفيروس كورونا..إليك الطريقة الصحيحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما يتعلق الأمر بالحماية من فيروس كورونا الجديد، فإن أقنعة الوجه عقيمة. ولا يوجد لقاح بعد. لذلك فإن أفضل طريقة لمنع انتقال الفيروس هي غسل يديك جيداً بالماء والصابون، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ونعم، هناك طريقة صحيحة لغسل يديك. إنها شكل من أشكال الفن وعبارة عن عملية متعددة الخطوات.

إليك طريقة غسل اليدين بحسب مراكز السيطرة على الأمراض:

الخطوة 1

بلّل يديك بالماء النظيف الجاري. وضع الصابون على يديك.

الخطوة 2

افرك يديك برغوة الصابون. ضع الرغوة على ظهر يديك، بين أصابعك وتحت أظافرك.

الرغوة تسبب الاحتكاك، ما يجرّد الجراثيم المزعجة والأوساخ عن الجلد. تأكد من الوصول إلى الزوايا، فالجراثيم تكمن هناك.

الخطوة 3

افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل. قم بالغناء أو همهمة "عيد ميلاد سعيد" مرتين لاحتساب الوقت.

لا يوجد أي رقم سحري، لكن غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل يزيل الميكروبات أكثر من غسل اليدين لفترات أقصر.

الخطوة 4

شطف يديك جيداً تحت الماء النظيف والجاري. لقد أزلت الجراثيم عن يديك، فالمياه النظيفة تطردها.

الخطوة 5

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو قم بتجفيفهما بالهواء. وتنقل الأيدي الرطبة الفيروسات بسهولة. لذا فإن تجفيفها يقلّل من هذا الخطر.

ويُعتبر الصابون والماء من أفضل الطرق للحماية ضد الفيروسات، ولكن معقم اليدين بديل جيد إذا لم تتمكن من غسل يديك. وما عليك سوى وضع كمية صغيرة من المطهر، وفرك يديك معا لمدة 20 ثانية تقريباً. لن تتخلص معقمات الأيدي من الأوساخ والمواد الكيميائية أو أنواع قليلة من الجراثيم، لكنها أفضل من لا شيء.