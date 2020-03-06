دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تشخيص 12 حالة جديدة بفيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" على إحدى البواخر النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر، لافتة إلى أن الحالات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض.

جاء ذلك في بيان مشترك للصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، حيث قال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام: "كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)"، لافتا إلى أنه على الفور "قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة".

وتابع مجاهد: "تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال (pcr) لهم في اليوم ال 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض".

وأضاف: "يجري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم".