روما، إيطاليا (CNN)-- ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في إيطاليا، الجمعة، مسجلا أعلى زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، حيث توفي 49 شخصًا في اليوم الأخير، مما يرفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد على 197 شخصًا.

وقال أنجيلو بوريلي رئيس الوكالة الإيطالية للحماية المدنية، إن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، بمقدار 778 حالة، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 4636 حالة.

وأضاف بوريلي، أن متوسط عمر الأشخاص المتوفين بسبب فيروس كورونا في إيطاليا يبلغ 81 عامًا، مشيرًا إلى أن الذكور الأكبر سناً الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة، حيث أن 72% من المتوفين من الرجال و 28% فقط من النساء.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم 100 ألف حالة إصابة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت الجامعة، حتى عصر الجمعة، نحو 100 ألف و647 إصابة بالمرض في العالم، من بينها 3 آلاف و411 حالة وفاة، فيما بلغ عدد من تم شفائهم من المرض بعد إصابتهم به 55 ألف و753 شخصًا.

وتصدرت الصين أعلى معدلات الوفاة في العالم نتيجة الإصابة بالمرض، بـ2931 حالة وفاة، تلتها إيطاليا ثم إيران بـ124 حالة، ثم كوريا الجنوبية بـ42 حالة وفاة.

وجاء ترتيب الدول من حيث أعداد المصابين، استنادًا إلى ما تعلنه السلطات الصحية في كافة الدول المصابة بالمرض والتي تجاوز عددها نحو 90 دولة.