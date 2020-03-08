شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا الجديد في ووهان بالصين

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شفاء رجل عمره 100 عام من فيروس كورونا الجديد في ووهان بالصين
رجل وامرأة يجلسان أمام ملصق يذكر المواطنين بارتداء أقنعة الوجه كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد في مقاطعة آنهوي شرق الصين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الأحد أن رجلاً عمره 100 عام تعافى من فيروس كورونا الجديد، وخرج من المستشفى يوم السبت.

ويُعد هذا الرجل المعمر أكبر مريض معروف يُشفى من هذا الفيروس حتى الآن.

وكان الرجل ضمن مجموعة تضم أكثر من 80 شخصاً أُصيبوا بفيروس كورونا الجديد وخرجوا من إحدى المستشفيات في مدينة ووهان، وهي عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، ومصدر تفشّي الفيروس.

ووُلد الرجل في فبراير/شباط عام 1920، واحتفل للتو بعيد ميلاده المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

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واُدخل الرجل إلى المستشفى في 24 فبراير/شباط بسبب إصابته بفيروس كورونا، مع معاناته من مشاكل صحية أخرى كامنة مثل مرض الزهايمر، وارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب.

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وبسبب حالته المعقدة، أجرى محترفون طبيون من الجيش استشارات متعددة، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وخضع الرجل لمجموعة متنوعة من العلاجات، بما في ذلك علاج مضاد للفيروسات، والطب الصيني التقليدي، وعلاج بلازما النقاهة. 

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