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ناج من فيروس كورونا يحكي قصته منذ الإصابة إلى الشفاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية، الأحد، تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا، في حين خضع مسؤولان سعوديان للعزل المنزلي بعد أن كانا بمهمة في إحدى الدول التي اتخذت السعودية بحقها تدابير خاصة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) القرار الذي جاء فيه: "تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الاثنين ١٤/ ٧/ ١٤٤١هـ حتى إشعار آخر".

وفي سياق متصل، قالت إمارة نجران عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن أميرها ترأس "اجتماعا طارئا لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية في المنطقة"، وفقا لما ذكرته الإمارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

وأشارت صفحة الإمارة إلى أن حضور مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة ونائبه تعذر بسبب خضوعهما للحجر المنزلي إلى حين ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت لهما بعد أن كانا بمهمة رسمية في إحدى الدول التي تتبع وزارة الصحة السعودية تدابير خاصة بحقها.

وقالت الإمارة في التغريدة: "تعذّر حضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، ونائبه، الاجتماع لخضوعهما للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها".

يذكر أن المملكة سجلت 11 إصابة بفيروس كورونا حتى 8 مارس/أذار الجاري، جميعها في محافظة القطيف، وقد أعلنت السعودية تعليق الخروج والدخول إلى المحافظة كإجراء احترازي.