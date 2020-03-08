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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن تشخيص أربع إصابات جديدة منهم 3 مواطنات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقاً كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران".

ومع إعلان هذه الإصابات الجديدة، يصبح مجموع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة العربية السعودية، 11 حالة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "تطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علماً أن جميع الحالات هم من سكان محافظة القطيف".

وأهابت الصحة السعودية "بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز تواصل الصحة 937 للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".