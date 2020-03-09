خوفا من كورونا.. حجر صحي لمدة 14 يوما على كل من يزور إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن حكومته أصدرت قرارا بإدخال كل من يزور دولته الحجر الصحي لمدة 14 يوما، في إطار الإجراءات التي تتبعها إسرائيل لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في ختام 24 ساعة من الجلسات المعقدة اتخذنا قرارا مفاده أن كل من يصل إسرائيل من الخارج سيدخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "هذا قرار صعب لكنه ضروري من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور وهذا أهم من أي شيء آخر"، على حد تعبيره.

وتابع نتنياهو قائلا إن هذا القرار سيسري لمدة أسبوعين وستتخذ الحكومة إجراءات من شانها حماية الاقتصاد في الدولة خلال المدة المذكورة.

يذكر أن إسرائيل سجلت 39 حالة مصابة بالفيروس حتى 9 مارس/أذار الجاري دون أن تعلن عن حالات وفاة جرائه بعد.