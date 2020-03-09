السعودية تمنع الشيشة في المقاهي والمطاعم بسبب فيروس كورونا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية عن منع تقديم الشيشة على مستوى البلاد بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن السعودية أوقفت تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم بجميع أنحاء المملكة، لأسباب وقائية و"كإجراء إحترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا".

وكانت المملكة علقت الدخول إلى أراضيها، لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وذلك في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، كما أعلنت، الأحد، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، اعتبارا من الاثنين 9 مارس آذار وحتى إشعار آخر.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 11 إصابة بالمرض، أغلب هؤلاء المصابين كانوا في إيران، والتي تعد واحد من أكبر البلاد المصابة بالمرض في العالم بعد الصين وإيطاليا.