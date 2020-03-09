دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت السعودية مجموعة من الدول إلى قائمة البلدان التي علقت السفر منها وإليها، في ظل إجراءاتها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها.

وشملت الدول الجديدة التي ضمتها السعودية للقائمة كل من سلطنة عُمان وتركيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وكانت قد علقت المملكة السفر إلى عدد من البلدان وهي مصر وسوريا ولبنان والعراق والكويت والبحرين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، في وقت سابق الإثنين.

يذكر أن القرار الإلحاقي الذي أصدرته السعودية شمل إيقاف الرحلات البحرية والجوية مع الدول المذكورة.