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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات، الإثنين، عن شفاء 5 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل 14 حالة جديدة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن 5 حالات مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء التام من أعراض كورونا بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوزارة أن الحالات تعود لشخصين من كل من الإمارات وإثيوبيا وشخص من تايلاند، حسبما نقلت وام.

وبهذه الحالات الـ5 يبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في الإمارات إلى 12، وفقا لوام.

وكانت قد أعلنت الإمارات في وقت سابق الإثنين، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس لمواطني 7 دول مختلفة.