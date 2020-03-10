دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 74 حالة إصابة، تعافى منها 12 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن حالات الإصابة الجديدة كانت خاضعة للحجر الصحي، حيث كانت مخالطة لحالات إصابة أعلن عنها في السابق.

وشملت جنسيات حالات الإصابة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، 3 أشخاص من إيطاليا، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأكدت الوزارة، استقرار الحالة الطبية لجميع الحالات، وخضوعهم للرعاية الصحية اللازمة.