4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت بينهم مصري و2 كانا في القاهرة

بعد إصابة بعض ركابها بفيروس كورونا..سفينة في النيل تضع السياح بحجر صحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اكتشاف 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 69 حالة، تعافى منهم حالتان.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، إن من بين حالات الإصابة الجديدة، كويتيان كانا في مصر، بالإضافة إلى مصري اختلط بأحد المصابين من أذربيجان، بينما ارتبطت حالة الإصابة الرابعة بالسفر إلى إيران.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، ان جميع حالات الإصابة الجديدة بالمرض، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات الكويت.

كانت الحكومة الكويتية، قررت، مساء الجمعة، وقف حركة الطيران مع 7 دول لمدة أسبوع، وذلك بشكل احترازي لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وحدد بيان لمجلس الوزراء الكويتي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، دول (مصر، لبنان، سوريا، الهند الفلبين، سريلانكا، بنغلاديش)، بحيث يشملها قرار وقف جميع رحلات الطيران القادمة منها والمغادرة إليها.

وقال البيان إن سيمنع دخول القادمين إلى البلاد – من أي جنسية – من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى، ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين.