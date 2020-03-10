لبنان يسجل أولى وفيات فيروس كورونا لمريض كان في مصر

بيروت، لبنان (CNN)-- سجل لبنان أولى حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد المصابين في البلاد إلى 41 حالة إصابة.

وتعود حالة الوفاة لمصاب يبلغ من العمر 56 عامًا، وصل إلى لبنان قادمًا من مصر في 20 فبراير شباط الماضي، وقد أعلن سابقا أن الرجل كان في حالة حرجة.

وأكدت مستشفى رفيق الحريري في بيروت، أن 4 من بين المصابين بفيروس كورونا، حالتهم الصحية "غير مستقرة"، مشيرة، حسبما ورد في بيان لها، استقبال 30 شخصًا من المصابين بالمرض في لبنان.

وقبل أسابيع، سجلت السلطات اللبنانية أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لأحد القادمين من إيران.

وعلقت السعودية والإمارات حركة الطيران مع لبنان، ودول أخرى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.