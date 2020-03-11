إعلان إصابة نائب الرئيس الإيراني بفيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصيب نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بفيروس كورونا المستجد ودخل العزل الصحي، وفقا لوكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية الأربعاء.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا، أو الذين يخضعون للحجر الصحي وكان من بينهم جهانغيري.

وتوفي مستشار المرشد الإيراني، محمد مير محمدي، في 2 مارس/أذار الجاري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 71 عاما.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في إيران 9000 في آخر إحصائية حتى 11 مارس/أذار ووصل عدد الوفيات جراءه إلى 354 حالة.

يذكر أن إيران شهدت انتشارا واسع النطاق لكورونا إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية. إذ تحتل المركز الثالث من حيث عدد الإصابات.