دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن لبنان ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، الأربعاء، في بيان صدر عن وزارة الصحة في البلاد.

وذكرت الوزارة اللبنانية أن المصاب الذي توفى جراء هذا الفيروس في العقد السادس من عمره، دون أن تكشف معلومات إضافية عنه.

وأكدت الصحة اللبنانية في بيانها أن عدد الحالات المصابة بكورونا المستجد ارتفع إلى 61، حسبما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن 52 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، في حين توجد الحالات التسع الأخرى في مستشفيات أخرى.

وقالت الصحة اللبنانية إن 11% من الحالات دون الـ20 عاما، في حين تتراوح أعمار 77% من المصابين بين 20 و59، مقابل 10% لمن هم فوق الـ60 عاما.

يذكر أن لبنان كان قد أعلن عن أول حالة وفاة جراء الفيروس، الثلاثاء، لشخص مصاب قدم من مصر إلى البلاد ويبلغ من العمر 56 عاما.