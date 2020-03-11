الإمارات ترد على أنباء إنهاء العام الدراسي بسبب فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت وزارة التربية والتعليم الإماراتية على "الشائعات" التي تحدثت عن عزم الإمارات إنهاء العام الدراسي واتباع نظام التعليم عن بعد، نافية هذا الأمر.

وقالت الوزارة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إنها "تؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام التعليم عن بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة وأوضحت أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن".

وكانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن الإمارات قررت اتباع نظام التعليم عن بعد حتى يونيو/حزيران القادم، أي نهاية العام الدراسي.

يذكر أن الإمارات سجلت 59 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى 11 مارس/أذار من عام 2020 وتتخذ إجراءات احترازية لمنع تفشي "الجائحة" على أراضيها وقد كان آخر تلك الإجراءات تعطيل المدارس لمدة شهر وتطبيق مبادرة التعليم عن بعد.