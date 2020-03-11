منظمة الصحة العالمية تصنف انتشار فيروس كورونا المستجد "جائحة عالمية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار فيروس كورونا المستجد "جائحة عالمية"، وفقا لمدير المنظمة، تدروس أدهانوم الأربعاء.

ففي المؤتمر الصحفي الذي يعقده أدهانوم يوميا بشأن فيروس كورونا المستجد، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار الفيروس بـ"الجائحة العالمية".

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل جائحة يشعل شرارتها فيروس كورونا، كما لم نشهد جائحة يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالجائحة لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع أدهانوم قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.

وبلغ عدد الحالات المصابة حول العالم 113 ألف و752 وسجلت جميع الدول التي أعلنت عن إصابات، 4 آلاف و18 حالة وفاة جراء كورونا.

ويتحول انتشار مرض إلى جائحة حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.