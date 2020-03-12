ما هي المؤن التي يجب أن تخزنها استعداداً لفيروس كورونا الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدّى تفشّي فيروس كورونا الجديد، والذي وصلت عدد حالاته حول العالم إلى أكثر من 115 ألف حالة حول العالم، إلى انتشار الفزع في مختلف البلدان، وزيادة الإقبال على شراء منتجات التنظيف.

ويُعد ورق المرحاض من المنتجات التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير إلى درجة اتخاذ التجّار إجراءات صارمة للحد من عدد المنتجات التي يتمكن الزبائن من شرائها.

أدّى تفشّي فيروس كورونا الجديد إلى انتشار الفزع في مختلف البلدان، وزيادة الإقبال على شراء منتجات التنظيف.

ولكن، ما هي المؤن الضرورية التي سوف تحتاج إلى تخزينها في منزلك استعداداً لمواجهة فيروس كورونا؟

وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة تخزين المؤن في حال كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بسبب فيروس كورونا، بحسب موقعها الرسمي.

ويتضمن هؤلاء الأشخاص الأفراد الكبار في السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل مرض القلب، وداء السكري، وأمراض الرئة.

ووفقاً لما ذكره الموقع، يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس تخزين المؤن من الأدوية الضرورية بالنسبة إليهم في حال تفشّي فيروس كورونا الجديد في مجتمعاتهم، وحاجتهم إلى البقاء في منازلهم لفترة مطولة.

ويجب على المرء التأكد من توفر الأدوية والإمدادات الطبية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والتي تعالج الحمى، وأعراض أخرى.

ويُنصح أيضاً بشراء ما يكفي من الأدوات المنزلية، والسلع من البقالة.

وعندما يتعلق الأمر بالأفراد الذين يقدمون العناية للأفراد الكبار في السن، فيجب عليهم الحرص على تخزين المواد الغذائية غير القابلة للتلف، وذلك من أجل التقليل من حاجتهم للخروج والتسوق في المتاجر، بحسب ما ذكره الموقع.