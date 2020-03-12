دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته إلى تجنب المصافحة باعتبار أنها أكثر أسباب انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك في تغريدة للربيعة على صفحته بتويتر، حيث قال: "أوصي وبشدة تجنب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها عن 50 شخص.. وتجنب المصافحة (مؤقتاً) لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى".

وعلق أسامة نقلي سفير السعودية في مصر ومندوب المملكة بالجامعة العربية على تغريدة الربيعة مشيرا إلى أنه بدأ بتطبيق هذه التوصية منذ أيام ومعبرا عن أمله في أن "يتحول مبدأ الاستهجان تدريجياً إلى تفهم".

ويذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، الأربعاء، عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، فيما سجلت 24 إصابة جديدة بالمرض، أغلبها طال مواطنين مصريين.

ونالت تغريدة نحو 17 ألف تفاعل، برز من بينها إشارة مغردين إلى التجمعات العامة سواء في الصلاة أو المحال التجارية أو الحفلات، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: