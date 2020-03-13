السعودية: 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. إليكم جنسياتهم ومن أين أتوا

بعد وصف فيروس كورونا بـ"الجائحة".. ما هو الوباء؟ وهل يمكن إيقافه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تشخيص 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19" منهم 11 شخصا يحملون الجنسية المصرية لم تظهر عليهم أعراض.

وأوضحت الوزارة في بيان: "هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصري، التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية".

وأضافت الصحة السعودية: "الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية في مدينة الرياض".

وتابعت قائلة: "الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا في منشأة صحية في الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت في لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام في تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة جدة".

وأردفت: "الحالتان الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان في الحجر الصحي في محافظة القطيف، وهما من دون أعراض".

وبالمحصلة، قالت الوزارة السعودية: "إضافة إلى حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد".