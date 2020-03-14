دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات العُمانية، السبت، تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد19".

وحددت اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس في عُمان، أن القرار يبدأ سريانه من الأحد، الـ15 من مارس/ اذار الجاري ويستمر لمدة شهر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وأعلن وزير الصحة العماني، السبت، احمد بن محمد السعيدي، أن "عدد الحالات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد حتى صباح اليوم 20 حالة مؤكدة، مع الإشارة إلى وجود حالات غير مؤكدة".

وأكد الوزير العُماني على أن ما يجب العمل عليه الآن هو "تقليل الوطأة حيث إن إيقاف المرض مع الآسف يمر بأكثر من مرحلة ولا يمكن لأي دولة إيقافه والتقليل من خطورته لكن الحد من كثرة الانتشار هو ما نطمح له"، مؤكدا على أن "السلطنة اتخذت خطوات إيجابية جاءت بأمر من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتشكيل لجنة عليا ولديها صلاحيات مُطلقة فيما ترى من اتخاذ قرارات للحد من انتشار هذا الوباء".