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نشر الأحد ، 15 مارس / آذار 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مجلس الوزراء في السودان، مساء السبت، عن اتخاذ 11 قرارا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده لبحث تداعيات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

ونصت القرارات وفقا لما نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية على ما يلي:

1- توجيه الجهات الأمنية بدعم وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي بمراكز العزل والإيواء لعزل وفحص المخالطين الرافضين الخضوع للإجراءات المحجرية.

2- الاستفادة من المستشفيات العسكرية بالمركز والولايات كمراكز للإيواء ولتقديم الخدمات العلاجية.

3- إغلاق رياض الأطفال والمدارس السودانية والأجنبية والخلاوي والمعاهد الدينية بجميع المراحل لمدة شهر.، ووقف المهرجانات والمعسكرات وفصول التقوية.

4- تأجيل امتحانات شهادة الأساس في الولايات التي لم تجرى فيها لموعد يحدد لاحقا.

5- سيكون امتحان الشهادة السودانية في موعده ما لم يصدر قرار آخر.

6- إغلاق جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأجنبية لمدة شهر.

7- اتخاذ إجراءات وضوابط صحية إضافية بالسجون ومراكز الإصلاح.

8- على الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل.

9- منع التجمعات العامة في الأفراح والأتراح والمناسبات العامة.

10- تشديد الرقابة على الأسواق العامة وضبط أسعار المواد التموينية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.

11- اجلاء المواطنين السودانيين العالقين بالمعابر مع جمهورية مصر العربية عبر معبر أرقين وإنشاء معسكر إيواء مؤقت وإجراء الفحص الطبي بواسطة فريق طبي متكامل.