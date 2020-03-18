دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا زالت قطر تتصدر قائمة عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لآخر الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين فيها على 442 حالة.

جاء ذلك وفقا لما نشره مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حيث ووفقا للأرقام حتى الساعة الـ11 مساء الثلاثاء بتوقيت مكة، تلى قطر في عدد الإصابات البحرين 242 إصابة ثم السعودية ثالثا بـ171 إصابة ثم الكويت بـ130 إصابة فالإمارات بـ113 إصابة وأخيرا سلطنة عُمان بـ33 إصابة. SHAPE \* MERGEFORMAT

أما فيما يتعلق بعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فتصدرت القائمة البجرين، بتسجيل شفاء 81 مريضا، تلتها الإمارات بتسجيل شفاء 26 مريضا، ثم صم سلطنة عُمان بشفاء 12 حالات والكويت بالعدد ذاته، ثم المملكة العربية السعودية بتسجيلها 6 حالات شفاء، وأخيرا قطر بتسجيل 4 حالا شفاء.

وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 7948 حالة وفاة، الأربعاء، فيما وصلت أعداد المصابين بالمرض إلى نحو أكثر من 198 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، والتي تستند في أرقامها إلى الأعداد الرسمية التي تعلنها الحكومات.​