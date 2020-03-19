دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، ليفز عدد الإصابات الكلي فيها إلى 238 حالة.

وفصلت وزارة الصحة السعودية توزيع الإصابات الجديدة المعلنة على المناطق، قائلة: "الرياض 19، المنطقة الشرقية 23، جدة 13، مكة المكرمة 11، عسير حالة واحدة"، وأن "45 حالة والتي تمثل النسبة الأكبر هي من الحالات القادمة من السفر قبل يومين والتي تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي وهذا الإجراء أثبت فاعليته في التصدي لانتشار العدوى داخليًا".

وبهذه القفزة تصبح السعودية في المركز الثالث بعدد الإصابات بعد قطر التي سجلت 452 إصابة وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون حتى مساء الأربعاء، في والبحرين التي سجلت 256 حالة، في حين سجلت الكويت 142 حالة والإمارات 113 حالة وسلطنة عُمان بـ39 حالة.

وفيما يتعلق بعدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الخليج، فذكر تقرير مجلس الصحة أن السعودية سجلت 6 حالات شفاء والبحرين 95 حالة والإمارات 26 حالة وعُمان 13 حالة والكويت 15 حالة وقر 4 حالات.