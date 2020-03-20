ما الذي يحتاج إليه كبار السن حقاً في ظل انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تستمر أراقم الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" على ارتفاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك وتيرة الحالات التي تماثلت للشفاء، وسط إجراءات متعددة تتخذها دول المنطقة لمواجهته.

وفقا لآخر الأرقام التي نشرها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حتى الساعة 11 مساء بتوقيت مكة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في السعودية 274 حالة وفي قطر 460 حالة والكويت 148 حالة والإمارات 140 حالة والبحرين 278 حالة وعُمان بـ48 حالة.

أما على صعيد الحالات التي تماثلت للشفاء في دول مجلس التعاون، فذكر مجلس الصحة أن السعودية سجلت 8 حالات وقطر 10 حالات والكويت 18 حالة وسلطنة عُمان 13 حالة والإمارات 31 حالة والبحرين 100 حالة.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت تمديد عطلة المدارس إلى الـ4 من أغسطس/ آب المقبل بالنسبة للمرحلة الـ12، على أن تستكمل الدراسة في باقي المراحل المدرسية في الـ4 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.