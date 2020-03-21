دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجلت دول مجلس التعاون الخليجي، 1453 إصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" حتى الساعة 11 من مساء الجمعة، وفقا لمجلس الصحة لدون مجلس التعاون.

وفصّل المجلس الإصابات وتوزيعها على الدول الأعضاء، وكانت كالتالي:

- البحرين: 292 إصابة وشفاء 112

- الإمارات: 140 إصابة وشفاء 31

- سلطنة عُمان: 48 إصابة وشفاء 13

- الكويت: 159 إصابة وشفاء 22

- السعودية: 344 إصابة وشفاء 8

- قطر: 470 إصابة وشفاء 10

وتستمر حكومات بدول مجلس التعاون الخليجي دعوة مواطنيها التزام منازلهم والابتعاد عن التجمعات وسط إجراءات عديدة، نشر وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة قال فيها: "استحلفكم بالله البقاء في منازلكم"، في حين غرد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة قائلا: "هام.. ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".