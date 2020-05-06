دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأربعاء، وهو ثاني أعلى معدلات الإصابة اليومية بالفيروس في البلاد منذ تفشي المرض في فبراير شباط الماضي.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر ليصل إلى 7588 حالة إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 469 حالة وفاة، بعد تسجيل 17 وفاة جديدة الأربعاء.

كانت وزارة الصحة المصرية، سجلت، قبل أيام، أعلى معدلات الإصابة اليومية بالفيروس في البلاد بـ388 حالة إصابة جديدة، في وقت تفرض فيه السلطات المصرية حظرًا جزئيًا للتجول في عموم البلاد للحد من انتشار المرض.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان، الأربعاء، أن عدد المتعافين من المرض، ارتفع ليصل إلى 1815 شخصًا، وذلك بعد خروج 85 شخصًا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وخففت مصر من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال شهر رمضان، وقلصت مواعيد حظر التجول لتبدأ من التاسعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما سمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها.