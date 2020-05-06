دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الأربعاء، أن جائحة كورونا ستنتهي لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا.

وقال أدهانوم خلال إيجاز صحفي في العاصمة النمساوية فيينا: "ستنتهي جائحة Covid19 بشكل تدريجي لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادي، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "في الوقت الذي نعمل فيه على مواجهة الجائحة، علينا أن نعمل بشكل أكثر جدية على التحضير للجائحة التالية".

وتابع أدهانوم قائلا: "لدينا فرصة اليوم لوضع الأساسات لنظام صحي قوي حول العالم" وأضاف قائلا: "الاستثمار في الصحة الآن سينقذ أرواحا غدا"، على حد تعبيرها.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "هذا يشمل تجهيز أنظمة ومنع مواجهة مسببات الأمراض"، وأشار إلى أن التاريخ سيحكم على الطريقة التي تعامل بها العالم مع جائحة كورونا والدروس المستفادة منها.