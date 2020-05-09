دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت التصريحات التي أدلى بها الفنان المصري، هشام سليم وكيف أن ابنته أجرت عملية تحول جنسي لتصح نور بدل نورا، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشرح الطبيب عمرو النجاري، أستاذ جراحة التجميل بمستشفى قصر العيني بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بالبرنامج الذي يقدمه على قناة MBC العملية قائلا: "هناك نوعان من الحالات هذه، في حاجة اسمها الجنس البين وفي حاجة اسمها الاضطراب الجنسي وهذا يكون نتيجة خلل في المخ يعني الطفل لما يتولد بيكون في تركيبه من الجينات والكروموسومات الي هي تؤثر وتحدد شكل ونوع الجنين.."

وتابع قائلا: "لما يحصل في خربطة في هذه الكروموسومات بيطلع الجنين هذا حاجتين، حاجة ظاهرية، وحاجة داخلية يبقى ظاهري لما الطفل بيتولد بيكون مثلا ولد لكن داخليا بنت والنوع الثاني الي هو الاضطراب الجنسي ده بيحصل نتيجة ان المخ بيكون الأعضاء الي في الجسم الي بتتكون في آخر 3 شهور بيحصل خلل في استقبال المخ للإشارات الجنسية ويبدأ يكون فيه اضطراب، الطفل بيكون ذكر كامل داخلي وخارجي ولكن في اضطراب بمخه والإشارات الي واصلة له أنه أنثى.."

أما عن عملية التحويل، قال النجاري: "عشان نحضر الشاب لعملية تغيير الجنس لازم يكون في سنتين كاملين علاج هرموني ونفسي، لازم نعوض الهرمون عشان الفيتتشرز بتاعت الجسن تختلف، وهذه تسهل العملية الجراحية بعد هذا.."