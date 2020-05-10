دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد أطباء في هونج كونج يوم الجمعة أن مزيجا من ثلاثة أدوية مضادة للفيروسات بالإضافة إلى مقوي لجهاز المناعة بدا أنه يساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر من عدوى فيروس كورونا.

وقالوا إن هذا النهج يحتاج إلى مزيد من الإختبارات ولكنه يمكن أن يوفر إمكانية علاج أخرى لمرضى فيروس كورونا. والعلاج الوحيد المصرح به حاليًا هو عقار ريميدسفير، والذي يقصر أيضا مدة المرض ولكنه محدود من ناحية العرض.

واختبر الدكتور كووك يونغ يوين في جامعة هونج كونج وفريقه مجموعة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية مثل "ريتونافير" و"لوبانيفير" جنبًا إلى جنب مع دواء "ريبافيرين" المضاد للفيروسات، وعقار لعلاج التصلب المتعدد يسمى "إنترفيرون بيتا".

وعانى جميع المرضى في الدراسة من أعراض خفيفة إلى متوسطة وتم علاجهم في غضون سبعة أيام من تشخيصهم بالمرض.

وأعطى فريق يوين بعض المرضى فقط تركيبة أدوية فيروس نقص المناعة البشرية، والتي تباع غالبًا تحت اسم العلامة التجارية "Kaletra". وأُعطي مرضى آخرين تركيبة "lopinavir-ritonavir" بالإضافة إلى عقار "ribavirin" المضاد للفيروسات وحقن "انترفيرون بيتا".

وظهرت نتائج المرضى الذين حصلوا على الكوكتيل سلبية تجاه فيروس كورونا بعد 7 أيام في المتوسط. وأفاد الفريق في تقرير بمجلة "ذا لانسيت" الطبية أن أولئك الذين حصلوا فقط على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية بقيت نتائجهم إيجابية في المتوسط ​​لمدة 12 يوماً.

القليل من الآثار الجانبية

كما شعر المرضى الذين تلقوا الكوكتيل بتحسن بشكل أسرع في غضون أربعة أيام.

وكتب الباحثون أن "العلاج الثلاثي المبكر المضاد للفيروسات كان آمنا ومتفوقا على عقار لوبينافير-ريتونافير وحده في تخفيف الأعراض، وتقصير فترة الفيروس، والإقامة بالمستشفى عند المرضى الذين يعانون من مرض معتدل إلى متوسط". وأضافوا أن هناك بعض الآثار الجانبية.

وقال الدكتور بيتر تشين هونغ، الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الدراسة توفر أملاً جديداً في ظل هذا الوباء.

وأضاف لـCNN أن هذه الدراسة ايجابية حقًا لأنها تخبرنا أن "remdesivir" ليس اللعبة الوحيدة في المدينة وربما هناك خيارات أخرى متاحة.

وقال إن "هذه الأدوية لها سجل حافل من السلامة"، مضيفا أنها متاحة بسهولة.

وقد اشتكى الأطباء والصيادلة من أنهم لا يعرفون أي من المستشفيات والعيادات ستحصل على "ريميدسفير"، والذي مُنح إذنا لاستخدامه في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد أن ثبت أنه يقلل من مدة المرض عند المصابين بفيروس كورونا.

وقال تشين هونغ إن دراسة "ذا لانسيت" أظهرت إمكانية علاجات أخرى.

وتختبر العديد من المجموعات تركيبات مختلفة من الأدوية ضد فيروس كورونا. ويتفق الأطباء على أنه لا يوجد شيء من المحتمل أن يكون علاجًا.