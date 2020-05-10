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نشر الأحد ، 10 مايو / أيار 2020

الأول من نوعه في الإمارات.. ما أهمية تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجلت الإمارات، الأحد، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، بعد أن أعلنت عن 781 إصابة جديدة نتيجة إجراء 29 ألف فحص.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 781 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 18 ألفا و198 إصابة.

وسجلت الإمارات 13 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات الناجمة عن المرض في البلاد 198 حالة.

ووصلت حالات الشفاء إلى 4804 بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الإماراتية.