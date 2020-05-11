دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في كافة أنحاء العالم، لتصل إلى نحو 283 ألف حالة وفاة، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، 282 ألفًا و947 حالة وفاة.

وتجاوزت أعداد المصابين بالفيروس 4 ملايين و100 ألف إصابة، صباح الاثنين، بحسب جامعة جونز هوبكنز التي سجلت 4 ملايين و118 ألفًا و783 حالة إصابة.

تخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا في روسيا نظيرتها في كل من إيطاليا وبريطانيا، لتحتل روسيا المركز الثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، حيث سجلت، الاثنين، 221 ألفًا و344 حالة إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى ألفين و9 وفيات.

واقتربت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من حاجز الـ80 ألف حالة وفاة، حيث تم تسجيل 79 ألفًا و528 وفاة، فيما وصلت أعداد الإصابات بالمرض مليون و329 ألفًا و779 شخصًا.

وبينما بدأت عدة دول أوروبية، إجراءاتها لتحفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لا تزال إسبانيا في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات مسجلة أكثر من 224 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 26 ألفًا 621 شخصًا.

وحلت بريطانيا في المركز الرابع عالميًا من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 220 ألف إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات فيها 31 ألفًا و930 حالة وفاة.

وجاءت إيطاليا وفرنسا ألمانيا في المراكز الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي من حيث أعداد المصابين.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي سجلت فيه الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات في البلاد منذ أواخر أبريل نيسان الماضي، وسط مخاوف حول موجة ثانية من انتشار الفيروس في الصين التي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، خاصة أنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة في مدينة ووهان الصينية.