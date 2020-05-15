باريس، فرنسا (CNN)-- قال متحدث باسم مستشفى تيمون مرسيليا في جنوب فرنسا، لـCNN، الجمعة، إن صبيا في التاسعة من عمره توفي بسبب إصابته بحالة نادرة مرتبطة بفيروس كورونا، مضيفًا أن الطفل ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد لكن لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

وأدخل الطفل المستشفى لمدة سبعة أيام بعد تعرضه لسكتة قلبية، وتوفي بعد ذلك بسبب "إصابة عصبية" نتيجة السكتة القلبية.

وقال مدير وكالة الصحة الوطنية جيروم سالومون، في 30 أبريل نيسان الماضي، إن السلطات الفرنسية "على دراية بمرض نادر يشبه مرض كاواساكي، وتتألف أعراضه من التهاب وتورم في الأطراف وطفح جلدي، ونوبة قلبية خطيرة".

وقالت متحدثة باسم وكالة الصحة الوطنية لـCNN، الجمعة، إن "135 طفلا أصيبوا بهذا المرض منذ بداية الوباء" وهي أول حالة وفاة معروفة في فرنسا.

وتطلق وكالة الصحة الفرنسية، على هذا المرض النادر اسم "شبيه كاواساكي"، وفقًا للمتحدثة باسم الوكالة، مشيرة إلى أنها تصيب الأطفال من سن 5 إلى 15 عامًا.

كان أطباء في مستشفى باريس، أبلغوا، الخميس، بوصول 177 طفلًا مصابًا بتلك المتلازمة النادرة المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ11 يومًا الماضيين.

وأبلغت فرق من الأطباء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الحالات التي بدت في البداية وكأنها حالة نادرة تسمى "مرض كاواساكي"، ويطلق عليه الآن متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال، وتشمل أعراضه الحمى والالتهاب والضيق الهضمي.