كورونا في قطر.. 1632 إصابة جديدة فكم بلغ إجمالي الحالات في الدولة؟

دراسة جديدة: العثور على تركيزات عالية من فيروس كورونا في قطرات الهباء الجوي في مستشفيات في ووهان بالصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قطر تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في الدولة 32 ألفا و604 حالات.

ونشرت الصحة القطرية آخر مستجدات كورونا وأشارت إلى أن الدولة سجلت 1632 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، دون أن تسجل حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد 28 ألفا 219 حالة، في حين وصلت حالات الشفاء إلى 4370 بالإضافة إلى 15 حالة وفاة بالمجمل، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في قطر منذ بدء تفشي الفيروس إلى 32 ألفا و604 حالات.

وقالت الصحة القطرية إن عدد الحالات الحادة من الإصابات المكتشفة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 242، ليصل إجمالي هذه الحالات إلى 1412.