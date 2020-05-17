مصاب سعودي تعافى من فيروس كورونا: "لم أتوقع أن يأتيني المرض"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مصاب سعودي بفيروس كورونا تعافى من المرض أنه لم توقع أن يصله الفيروس وشكر الجهات الصحية على الرعاية التي قدمتها له، وفقا لفيديو نشرت صحيفة عكاظ السعودية الأحد.

وقال المتعافي عادل المطيري في مقطع الفيديو: "الحمدلله الذي شافانا وعافانا"، وشكر الأجهزة الطبية على الرعاية التي قُدمت له على مدار الساعة.

وأكد المطيري أنه كان يتابع الأخبار المتعلقة بالمرض عبر وسائل الإعلام لكنه لم يتوقع إصابته بفيروس كورونا، لكنه عبر عن ارتياحه لعد نقل العدوى إلى أحد من أفراد عائلته.

وأشار المتعافي من المرض إلى أنه شعر بـ"الخوف والصدمة" عندما علم إصابته بالمرض، ومن الظروف التي تتزامن مع هذه الإصابة ومنها الحجر الصحي، ووجه رسالة للمصابين بـ"توكيل الأمر لله"، على حد تعبيره.