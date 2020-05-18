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لماذا لا يمكن لترامب فرض أو إنهاء الإغلاق في الولايات المتحدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تتجه بقوة إلى الانخفاض، بحسب وصفه، في جميع الولايات باستثناءات بسيطة.

واعتبر ترامب، في تغريدة له على تويتر، الاثنين، أن ما وصفه بـ"الانخفاض القوي" يمثل "أخبارًا جيدة"، في الوقت الذي بلغت أعداد الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا نحو 90 ألفًا، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز 89 ألفًا و564 حالة وفاة، الاثنين.

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في كافة الولايات الأمريكية الخمسين، لتصل إلى نحو مليون و487 ألف شخص، بحسب جامعة جونز هوبكنز، الاثنين، حيث لا تزال الولايات المتحدة في مقدمة بؤر الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي تجري فيه شركة أدوية أمريكية بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التجارب السريرية لتجريب لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وبحسب أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، وعضو لجنة البيت الأبيض لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فإنه من المقرر أن يتم إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في يناير كانون الثاني المقبل 2021.