دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقف عن القلق بشأن العدائين وراكبي الدراجات الذين يتواجدون على الطرقات بدون قناع، والذين تسخر منهم أثناء المشي بالخارج. وبدلاً من ذلك، يجب أن تشعر بالقلق بشأن المتحدثين بصوت عال جداً في الأماكن المغلقة المزدحمة.

هذا وفقاً لإرين بروماج، أستاذ مساعد في علم الأحياء بجامعة دارتموث في ماساتشوستس، الذي بدأ مدونة حول الطرق التي ينتشر بها فيروس كورونا لإبقاء عائلته وأصدقائه على اطلاع.

واتضح أن الآخرين أحبوا طريقته الذكية والعملية لشرح الفيروس والسلوك المحفوف بالمخاطر. وأحدث منشوراته "المخاطر - اعرفها - تجنبها" انتشرت بشكل واسع وحصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة في حوالي أسبوع.

وأوضح بروماج كيف يمكن للتنفس مقابل التحدث بصوت عالٍ أو العطس أن يخرج كميات مختلفة من قطرات الجهاز التنفسي في الهواء.

وأجاب بروماج، الذي أظهر أيضا كيف يمكن أن يحدث تفشي المرض حتى أثناء التباعد الاجتماعي في أماكن العمل والمناطق الأخرى المغلقة، على المزيد من الأسئلة لـ CNN . وأُعيد تحرير ردوده بشكل طفيف من أجل إيضاحها أكثر.

CNN: لماذا محلات البقالة وراكبي الدراجات والعدائين المستهترين أقل إثارة للقلق عند مقارنتهم بمشاركة المساحات المغلقة مثل المكتب أو المطعم؟

بروماج: يعود ذلك إلى نسبة ​​تركيز الفيروس في الهواء وطول التعرض. وفي المساحات الأكبر ذات التهوية الأفضل أو في الهواء الطلق، يمكن تخفيف تركيز الفيروس في الحجم الأكبر من الهواء. وكلما انخفض عبء الفيروس في الهواء، كلما طالت إمكانية فترة تواجدك في تلك البيئة قبل تلقي جرعة معدية.

CNN: ما الفرق بين العطس والتحدث بصوت مرتفع والغناء من حيث انتقال الفيروس؟

بروماج: التحدث بصوت عالٍ تنبعث منه كمية أقل من القطرات من الغناء. العطس تنبعث منه الكمية الأكبر. وكلما زادت قوة خروج الصوت من فمك، كلما انبعثت جزيئات تنفسية أكثر، وتقطع مسافة أبعد.

CNN: إذا كان الناس يُصابون بنزلة برد أو فيروس آخر، فهل يجب عليهم الابتعاد عن الجميع كما لو كان لديهم فيروس كورونا؟

بروماج: إذا كان فيروس كورونا ينتشر في منطقتك ولديك أعراض من طيف فيروس كورونا، فأنت بحاجة إلى أن تعالج مرضك كأنك مصاب بفيروس كورونا. وإذا كنت مريضًا، يجب أن تبقى في المنزل ويجب أن تحد من التفاعل مع أفراد الأسرة.

CNN : مع إعادة فتح الولايات، أين يمكن أن يذهب الناس وأين يجب عليهم إعادة النظر في الذهاب؟

بروماج: يجب على الناس الذهاب إلى أي مساحة في الهواء الطلق تسمح بترك مساحة واسعة للتباعد الاجتماعي، مثل الشواطئ والحدائق. ومع ذلك، يجب أن يحدوا من وقتهم في الأماكن الخارجية حيث لا يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي معظم الوقت.

ويجب على الأشخاص أيضًا أن يحدوا من مقدار الوقت الذي يقضونه في أي مساحات داخلية قليلة التهوية، وليس فيها إمكانية للتباعد الاجتماعي. أعتقد أن كل شركة تقريبًا يمكنها هندسة مساحتها للتأكد من أنها تحد من عدد الأشخاص المتواجدين في وقت واحد.

CNN: ما هي الخطوات التي تتخذها للحفاظ على سلامتك في منزلك ومجتمعك؟

بروماج: نذكر أنفسنا مرارا وتكرارا بغسل أيدينا وعدم لمس وجوهنا! وإذا ذهبنا للتسوق من البقالة أو المشي لمسافات طويلة على درب محلي، فإننا نغسل أيدينا على الفور بعد العودة إلى المنزل. ونفتح الأكياس في المرآب ونتركها بالخارج.

وبالنسبة للبقالة التي تأتي في عبوات بلاستيكية ويتم تبريدها أو تجميدها، نقوم بمسح العبوة باستخدام مناديل مطهرة. ونقوم بتجفيف العبوة قبل وضع تلك العناصر في الثلاجة أو الفريزر.

ونرتدي أقنعة في الأماكن العامة حيث لا يمكننا ممارسة التباعد الاجتماعي طوال الوقت.

CNN: ما الذي تود أن يركز عليه الناس من منشورك؟

بروماج: بالمعرفة، يمكنك الحد من خطر الإصابة بالعدوى، وبالتالي يمكنك التخلص من الخوف من الفيروس. يجب أن يعرف الناس أن المساحات المغلقة مع الكثير من الناس وضعف في تدفق الهواء يمثل مشكلة. لذا تجنبوها قدر الإمكان. وأخيرا، اشعر بالراحة في البيئات الداخلية أو الخارجية عندما يكون لديك مساحة كبيرة وتدفق جيد للهواء.