دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحل عيد الفطر هذا العام في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، إذ ستغيب مظاهر احتفاء المسلمين بالعيد حول العالم، والتي تتمثل في التجمع لمشاركة فرحة العيد مع أفراد العائلة والأصدقاء، وسط اتباع إجراءات التباعد الجسدي وحظر التجول للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار، وجّه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن الممارسات الموصى باتباعها خلال مناسبة عيد الفطر للإحتفال بطريقة آمنة وصحية، وذلك في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وشدّدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتّباع ما يصدر من إرشادات رسمية بشأن التجمعات الاجتماعية والدينية والتباعد الجسدي في ظل تفشي "كوفيد-19"، وذلك من خلال اتخاذ السلطات الصحية الوطنية مصدراً رئيسياً للحصول على المعلومات وآخر المستجدات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، من خلال نشرة توعوية، بضرورة الحفاظ على الممارسات الصحية الجيدة عند التسوق من البقالة خلال مناسبة العيد، وذلك باتباع الإرشادات التالية:

الحفاظ على مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين

تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق إذا أمكن

تجنب لمس عينيك، أو فمك، أو أنفك، أو متعلقاتك الشخصية

تجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة مثل المخبوزات، والاستعاضة عنها بالمنتجات المغلقة.

ومن أجل تخفيف المخاوف على المتسوقين، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد حالياً أي دليل يثبت أن مرض "كوفيد- 19" يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها، ومع ذلك شددت على ضرورة اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة خلال عيد الفطر، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه من أجل الحفاظ على مناسبة العيد آمنةً وصحيةً وخاليةً من مرض "كوفيد-19"، من المهم تذكر أن أي تجمعات واسعة النطاق وزيادة الحركة يمكن أن يؤثرا بسرعة وبشكل عكسي على العمل الجماعي والجهود والتضحيات التي بذلت على مدار الأشهر الماضية في مواجهة فيروس كورونا.

أما عن التحية والسلام، وهي الخصلة الأبرز خلال مناسبة العيد، فقد لفتت منظمة الصحة العالمية إلى كيفية إلقاء التحية والسلام على الآخرين لتفادي الإصابة بمرض "كوفيد-19".

تجنب التلامس البدني، مثل المصافحة، عند إلقاء التحية.

البحث عن طرق أكثر أمناً لإلقاء التحية مثل التلويح باليد، أو الإيماء بالرأس، أو الانحناء.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن إلقاء التحية والسلام بطريقة آمنة تعد دليل على اهتمامك بصحتك وصحة الآخرين.