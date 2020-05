بالصور.. كيف غيرت جائحة فيروس كورونا العالم الذي نعرفه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم بتخفيف القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ورغم إعادة افتتاح بعض الأعمال التجارية، وبعض المدارس، إضافةً إلى استئناف بعض البطولات الرياضية، إلا أن ذلك لا يُغير حقيقة أن كل شيء يبدو مختلفاً عمّا اعتدنا عليه.

والكثير منا لا يزال يعمل من المنزل، بينما يبحث آخرون عن وظائف جديدة بعد فقدان وظائفهم في ظل الجائحة.

وما زلنا نحافظ على المسافة اللازمة بين بعضنا البعض سواءً كنا نذهب إلى الحدائق، أو نقوم بالتسوق، أو نزور أماكن العبادة.

يستخدم مطعم ونُزُل "The Inn at Little Washington" في فيرجينيا بالولايات المتحدة تماثيل عرض الأزياء لملء المقاعد الفارغة الناتجة عن تطبيق المطعم إجراءات التباعد الاجتماعي.