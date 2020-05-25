بالصور.. كيف غيرت جائحة فيروس كورونا العالم الذي نعرفه؟

صحة
3 دقائق قراءة
نشر
شاهد أحدث مقاطع فيديو ذات صلة
بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم بتخفيف القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ورغم إعادة افتتاح بعض الأعمال التجارية، وبعض المدارس، إضافةً إلى استئناف بعض البطولات الرياضية، إلا أن ذلك لا يُغير حقيقة أن كل شيء يبدو مختلفاً عمّا اعتدنا عليه.

والكثير منا لا يزال يعمل من المنزل، بينما يبحث آخرون عن وظائف جديدة بعد فقدان وظائفهم في ظل الجائحة.

هل ستصبح هذه المشاهد وضعنا الطبيعي الجديد؟ هكذا غيرت جائحة كورونا العالم الذي نعرفه

ليديا هاسيبروك تلقي التحية على صديقتها روز من خلال نافذة مطبخها في نيويورك بالولايات المتحدة.

وما زلنا نحافظ على المسافة اللازمة بين بعضنا البعض سواءً كنا نذهب إلى الحدائق، أو نقوم بالتسوق، أو نزور أماكن العبادة.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

يستخدم مطعم ونُزُل "The Inn at Little Washington" في فيرجينيا بالولايات المتحدة تماثيل عرض الأزياء لملء المقاعد الفارغة الناتجة عن تطبيق المطعم إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، تواصل حصيلة ضحايا الفيروس بالارتفاع في ظل سعي العالم للعثور على لقاح.

هل ستصبح هذه المشاهد وضعنا الطبيعي الجديد؟ هكذا غيرت جائحة كورونا العالم الذي نعرفه

أفراد يجلسون تحت أشعة الشمس على شاطئ في فرنسا، في 21 مايو/أيار.

ومن الأشياء التي تغيرت في ظل الجائحة أيضاً هي الطريقة التي نودع بها الموتى، إذ تحد العديد من الجنازات عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحضور.

هل ستصبح هذه المشاهد وضعنا الطبيعي الجديد؟ هكذا غيرت جائحة كورونا العالم الذي نعرفه

أصدقاء وعائلة لاري هاموند وهم يجلسون بعيداً عن بعضهم البعض خلال جنازته في نيو أورليانز في 22 أبريل/نيسان.

ويمكننا رؤية مدى تغير الطريقة التي نعيش بها بسبب فيروس "كوفيد-19" عند التمعن في مختلف الصور حول العالم.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

حديقة "دومينو" في نيويورك بالولايات المتحدة.

وفي حديقة "دومينو" في نيويورك بالولايات المتحدة، يمكن رؤية الزوار وهم يطبقون إجراءات التباعد الاجتماعي اللازمة بمساعدة دوائر بيضاء مرسومة على العشب.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

مشهد من مصعد في مركز التجارة العالمي في سريلانكا.

ويمكن رؤية تطبيق الأفراد للتباعد الاجتماعي قدر الإمكان وفي مساحات ضيقة مثل المصاعد، إذ يقف هؤلاء الأشخاص بعيداً عن بعضهم البعض قدر الإمكان، مع مواجهة الحائط عند وصولهم للعمل في مركز التجارة العالمي في سريلانكا. 

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

مسجد "Mevlana" في العاصمة الألمانية، برلين.

وعندما يأتي الأمر لدور العبادة، يمكن رؤية مسافات واضحة بين الأشخاص في مسجد "Mevlana" في العاصمة الألمانية برلين. 

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

حفل زفاف في فيرجينيا بالولايات المتحدة.

وأصبحت العديد من المناسبات، سواءً كانت سعيدة أو حزينة، خالية من الأشخاص. وعلى سبيل المثال، تزوج الثنائي تايلر وكارين سوتيرز في فيرجينيا بالولايات المتحدة وحدهما، وكان القس أندرو ميرو وزوجته كاميرون يحضران مراسم الزواج وحدهما.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

صف دراسي في الدنمارك.

وغيرت الجائحة المؤسسات التعليمية، وتحرص هذه المدرسة في الدنمارك على جلوس الأطفال على طاولات متباعدة.

قد يهمك أيضاً

منظمة الصحة العالمية تُصدر توصيات للإحتفال بعيد الفطر بطريقة آمنة وصحية

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

مشهد قبل مباراة كرة قدم الدوري الألماني "بوندسليغا" في ألمانيا في 16 مايو/أيار.

ورغم أن المدرجات الرياضية تعج عادةً بالمشجعين وصراخهم، إلا أن الحال تغير في ظل الجائحة، ويمكن رؤية ذلك عبر المدرجات الفارغة خلال مباراة كرة قدم الدوري الألماني "بوندسليغا" في ألمانيا. 

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

صالون أظافر في أتلانتا بالولايات المتحدة.

وأصبحت تجارب مثل زيارة الصالونات، وزيارة طبيب الأسنان مختلفة في ظل الجائحة، وهي تتضمن الكثير من الإحتياطات.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

مشهد يبين كيفية تعامل طبيبة الأسنان دورا غيميسي مع مريضة في بودابست في هنغاريا.

قد يهمك أيضاً

لماذا يعد فيروس كورونا أكثر خطورة من الإنفلونزا؟.. خبير بجمعية القلب الأمريكية يجيب

وفي ظل الجائحة، لا يزال الأشخاص يجدون طرقاً للإستمتاع بوقتهم، ولكن يبدو الأمر مختلفاً بالطبع بسبب اتباع إجراءات السلامة الضرورية لحمايتهم والآخرين.

بالصور.. شاهد كيف تغير العالم في ظل جائحة فيروس كورونا

امرأة تقف في مكان مخصص للحفاظ على المسافة الضرورية بين الأشخاص أثناء انتظارها لدخول منتزه "ديزني لاند" في شنغهاي بالصين في 11 مايو/أيار.

 

نشر